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09:15

Политика

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по эвакуированным херсонцам

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по эвакуированным херсонцам

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В Сети появились кадры последствий обстрела Украиной пунктов временного размещения в Херсонской области. Это корпуса детского лагеря. Там находились дети, женщины и пожилые люди, эвакуированные из затопленных районов.

Одно из зданий охвачено огнем. Удар нанесли ракетами Storm Shadow. Всего было выпущено три снаряда, один сбили в воздухе. В результате атаки погибла женщина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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