ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по эвакуированным херсонцам

В Сети появились кадры последствий обстрела Украиной пунктов временного размещения в Херсонской области. Это корпуса детского лагеря. Там находились дети, женщины и пожилые люди, эвакуированные из затопленных районов.

Одно из зданий охвачено огнем. Удар нанесли ракетами Storm Shadow. Всего было выпущено три снаряда, один сбили в воздухе. В результате атаки погибла женщина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



