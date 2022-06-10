ВСУ готовят провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе – МО РФ

Украина готовит провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить в этом ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Михаил Мизинцев.

По его словам, речь идет о нанесении ударов по опасным объектам, в результате чего могут пострадать сотни мирных жителей города.

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