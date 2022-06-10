Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий на Украине – Шольц

Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий на Украине, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Лекарственные препараты можно будет оплатить электронным сертификатом с 2023 года, заявили в Минтруде.

В Москве для восстановления популяции выпустят на природу более 100 краснокнижных зайцев.

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