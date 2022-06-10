Президент Туркменистана поблагодарил Путина за поставку в страну вакцин от COVID-19

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поблагодарил Владимира Путина за поставку в страну вакцин от коронавируса.

Центробанк России в июле представит обновленный прогноз по макроэкономике. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина.