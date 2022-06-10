Военные эксперты рассказали, как работают реактивные системы залпового огня

Каждый день российские артиллеристы уничтожают позиции украинских националистов. В ходе спецоперации активно и успешно применяются реактивные системы залпового огня. Они наносят противнику очень серьезный урон.

О том, как работают такие системы, подробно рассказали военные эксперты Виктор Литовкин и Михаил Тимошенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.