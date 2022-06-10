ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 19 снарядов калибра 152 мм

ВСУ вновь обстреляли Горловку, выпустив 19 снарядов калибра 152 миллиметра. Об этом сообщили в ДНР.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поблагодарил Владимира Путина за личный вклад в развитие двусторонних отношений.