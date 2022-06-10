Эксперт рассказал, могут ли поставки иностранного оружия поменять ситуацию на Украине

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 11 украинских складов с вооружением и боеприпасами, 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, могут ли поставки иностранного оружия поменять ситуацию на Украине.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.