ПВО РФ перехватила четыре ракеты "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области – Минобороны

Российские средства ПВО перехватили четыре ракеты "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были сбиты три снаряда РСЗО "Ураган" под Харьковом и в Донецкой Народной Республике. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.