Российские военные уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Днепр

Российские летчики ударами высокоточных ракет уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в результате авиаударов уничтожены более 150 националистов, шесть танков, четыре артиллерийских орудия и две установки РСЗО "Град". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.