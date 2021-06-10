Переговоры Путина и Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в Швейцарии

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж. Об этом сообщает МИД Швейцарии.

Знаменитая усадьба XVIII века находится в парке на берегу Женевского озера. В 1917 году меценат и политик Вильям Фавр передал виллу в дар городу.

Он предполагал, что парк и усадьба будут открыты для населения. Однако власти решили использовать старинное здание для проведения встреч иностранных гостей – там часто проводятся торжественные приемы и официальные церемонии.

Простым гражданам посетить усадьбу и парк можно только раз в год с официальной экскурсией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.