Индия сообщила об ударах по гражданским объектам со стороны Пакистана

Полномасштабные военные действия разворачиваются между Индией и Пакистаном. Индийские гражданские объекты уже подверглись атаке с применением беспилотников, орудий и авиации. По заявлению пострадавшей стороны, пакистанская армия перебрасывает войска к границе.

Власти Пакистана заявили, что рассмотрят возможность мира, если Индия остановится и уточнили, что не рассматривают возможность использования ядерного арсенала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.