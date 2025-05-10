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10 мая, 14:30

Политика

Индия сообщила об ударах по гражданским объектам со стороны Пакистана

Индия сообщила об ударах по гражданским объектам со стороны Пакистана

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Полномасштабные военные действия разворачиваются между Индией и Пакистаном. Индийские гражданские объекты уже подверглись атаке с применением беспилотников, орудий и авиации. По заявлению пострадавшей стороны, пакистанская армия перебрасывает войска к границе.

Власти Пакистана заявили, что рассмотрят возможность мира, если Индия остановится и уточнили, что не рассматривают возможность использования ядерного арсенала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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