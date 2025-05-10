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10 мая, 13:45

Политика

Новости мира: Пакистан атаковал гражданскую инфраструктуру в Индии

Новости мира: Пакистан атаковал гражданскую инфраструктуру в Индии

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Между Индией и Пакистаном разворачивается полномасштабный военный конфликт. Пакистан атаковал индийские гражданские объекты 10 мая с применением беспилотников, орудий и авиации, сообщает индийская сторона. Также армия Пакистана перебрасывает войска к границе. Пакистанские власти заявили, что рассмотрят возможность мира, если Индия остановится, и уточнили, что не будут применять ядерный арсенал.

Тем временем глава КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности направить вооруженные силы страны на помощь России при угрозе нападения Запада. Об этом он заявил во время своего визита в российское посольство 9 мая. По словам северокорейского лидера, покушение украинских "марионеток" на территориальную целостность "братского государства" не должно оставаться безнаказанным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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