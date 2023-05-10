За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские военные за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ, живую силу и технику в 119 районах.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям в четырех населенных пунктах. В Запорожской и Херсонской областях уничтожены склады боеприпасов. В районе населенного пункта Петровское поражен пункт управления территориальной обороны ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.