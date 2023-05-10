10 мая, 22:30Политика
За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские военные за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ, живую силу и технику в 119 районах.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям в четырех населенных пунктах. В Запорожской и Херсонской областях уничтожены склады боеприпасов. В районе населенного пункта Петровское поражен пункт управления территориальной обороны ВСУ.
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