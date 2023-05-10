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Политика

ВС РФ поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в ДНР

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Российские военные поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в Харьковской области и Луганской Народной Республике пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки войска РФ уничтожили три украинских склада боеприпасов и точку ремонта военной техники. Еще средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе Изюма, а также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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