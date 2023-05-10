В ГД внесли законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

В Госдуму внесли проект по денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это следует из записи в базе данных ГД.

Как сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен 16 мая.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году, в 1999 году он был обновлен. Последний вариант ратифицировали только четыре государства, в том числе Россия, из-за чего Москвой в 2007 году было принято решение приостановить участие в ДОВСЕ.