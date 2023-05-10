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Политика

Военные РФ пресекли деятельность шести украинских диверсионных групп в ЛНР и ДНР

Военные РФ пресекли деятельность шести украинских диверсионных групп в ЛНР и ДНР

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Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска

Российские военные пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также стало известно, что на донецком направлении российские штурмовые отряды продолжают наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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