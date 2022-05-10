Российские средства ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ у острова Змеиный

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник Bayraktar TB2 около острова Змеиный. Об этом заявило министерство обороны России.

По данным ведомства, при попытке захватить остров украинская армия потеряла более 50 солдат, 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.