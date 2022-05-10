ВС РФ уничтожили более 50 украинских военных в районе острова Змеиный

В ходе попыток захвата острова Змеиный украинские войска потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, по его словам, ВСУ потеряли три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.