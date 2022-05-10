ВС РФ разминировали поселок Каменка в Харьковской области

Российские саперы завершили разминирование поселка Каменка в Харьковской области. Зачистка местности осуществлялась вручную.

За ночь над Донбассом средствами ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили ракету "Точка-У". Подробности о ходе спецоперации на Украине – в сюжете телеканала Москва 24.