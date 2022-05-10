ВСУ потеряли 14 самолетов и вертолетов при попытке захвата острова Змеиный

В ходе попыток захвата острова Змеиный ВСУ потеряли 14 самолетов и вертолетов. Кроме того, по словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, украинские военные потеряли 30 беспилотников.

Также при попытке захвата острова погибли 50 украинских солдат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.