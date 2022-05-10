Российские саперы завершили разминирование поселка под Харьковом

Российские саперы завершили разминирование поселка Каменка в Харьковской области. Военные осуществляют зачистку местности вручную.

А над Донбассом за ночь средствами ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили ракету "Точка-У". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.