Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Теперь Киеву будут поставлять еще больше американских вооружений. Закон позволит делать это по ускоренной процедуре. Его обсуждение в Конгрессе США началось еще в январе, до начала спецоперации.

Что предполагает программа ленд-лиза? Какую военную технику получит Украина? И как отреагирует Россия? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.