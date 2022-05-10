Терешкову лишили статуса почетной гражданки Чехии

Валентина Терешкова больше не почетная гражданка Чехии. Власти города Ческе-Будеевице лишили первую женщину-космонавта почетного статуса, который ей присвоили в 1979 году. За такое решение проголосовали 32 из 45 депутатов муниципалитета.

Причиной стало то, что Терешкова, будучи депутатом российской Госдумы, поддержала спецоперацию на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.