Российские саперы разминировали здания в поселке Каменка

Российские саперы закончили разминирование зданий, сохранившихся после обстрелов, в поселке Каменка Изюмского района Харьковской области.

Заряды установили украинские военные перед отступлением. Сейчас, по словам военных специалистов, в поселке безопасно, он может постепенно начать возвращаться к мирной жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.