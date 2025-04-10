Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 13:15

Политика

Делегации России и США за два часа обсудили основные вопросы повестки

Делегации России и США за два часа обсудили основные вопросы повестки

Российские войска нанесли удары по технике ВСУ в Курской области

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США обсуждают в Стамбуле

В Госдуме предложили увеличить штрафы для гадалок

Переговоры российской и американской делегаций проходят в Стамбуле 10 апреля

ВС РФ эвакуируют жителей освобожденного Гуева в тыловые районы

Новости мира: главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под домашний арест

Трамп разделил введение пошлин на импорт на несколько фронтов

Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии

Делегации России и США сядут за стол переговоров в Стамбуле 10 апреля

Переговоры между делегациями России и США проходят в Стамбуле. За первые два часа стороны успели обсудить значительную часть повестки. Как сообщают агентства, встреча может завершиться к середине дня.

Среди тем – возможное восстановление работы консульств, прямого авиасообщения и упрощение визового режима. Участники встречи надеются на подвижки в решении этих вопросов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоСтанислав КуликВиктория Коннова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика