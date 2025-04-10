Делегации России и США за два часа обсудили основные вопросы повестки

Переговоры между делегациями России и США проходят в Стамбуле. За первые два часа стороны успели обсудить значительную часть повестки. Как сообщают агентства, встреча может завершиться к середине дня.

Среди тем – возможное восстановление работы консульств, прямого авиасообщения и упрощение визового режима. Участники встречи надеются на подвижки в решении этих вопросов.

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