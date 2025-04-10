10 апреля, 12:30Политика
Российские войска нанесли удары по технике ВСУ в Курской области
Расчеты ракетных систем "Ураган" артиллерийской десантной бригады уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Оборонное ведомство уточнило, что российские войска продолжают создавать буферную зону для защиты приграничных территорий от обстрелов.
Ранее в марте под контроль группировки "Север" перешли несколько населенных пунктов в Сумской области. Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил активизацию боевых действий со стороны России в Сумской и Харьковской областях. По его словам, за неделю интенсивность наступления почти удвоилась.
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