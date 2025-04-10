Российские войска нанесли удары по технике ВСУ в Курской области

Расчеты ракетных систем "Ураган" артиллерийской десантной бригады уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Оборонное ведомство уточнило, что российские войска продолжают создавать буферную зону для защиты приграничных территорий от обстрелов.

Ранее в марте под контроль группировки "Север" перешли несколько населенных пунктов в Сумской области. Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил активизацию боевых действий со стороны России в Сумской и Харьковской областях. По его словам, за неделю интенсивность наступления почти удвоилась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.