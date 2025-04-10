Делегации России и США сядут за стол переговоров в Стамбуле 10 апреля

Делегации России и США встретятся в Стамбуле 10 апреля. Переговоры пройдут в российском генконсульстве.

Это будет второй раунд консультаций по восстановлению нормальной работы посольств. Среди главных вопросов – передвижение дипломатов по стране пребывания, а также визовые и финансовые ограничения. Москва также затронет тему возврата незаконно изъятой дипсобственности и возобновления прямых авиаперелетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.