10 апреля, 08:15Политика
Делегации России и США сядут за стол переговоров в Стамбуле 10 апреля
Делегации России и США встретятся в Стамбуле 10 апреля. Переговоры пройдут в российском генконсульстве.
Это будет второй раунд консультаций по восстановлению нормальной работы посольств. Среди главных вопросов – передвижение дипломатов по стране пребывания, а также визовые и финансовые ограничения. Москва также затронет тему возврата незаконно изъятой дипсобственности и возобновления прямых авиаперелетов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.