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10 апреля, 08:15

Политика

Делегации России и США сядут за стол переговоров в Стамбуле 10 апреля

Делегации России и США сядут за стол переговоров в Стамбуле 10 апреля

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Делегации России и США встретятся в Стамбуле 10 апреля. Переговоры пройдут в российском генконсульстве.

Это будет второй раунд консультаций по восстановлению нормальной работы посольств. Среди главных вопросов – передвижение дипломатов по стране пребывания, а также визовые и финансовые ограничения. Москва также затронет тему возврата незаконно изъятой дипсобственности и возобновления прямых авиаперелетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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