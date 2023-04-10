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10 апреля, 22:30

Политика

Риски бесконтрольного распространения оружия растут – Небензя

Риски бесконтрольного распространения оружия растут – Небензя

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Риски бесконтрольного распространения оружия по всему миру растут в геометрической прогрессии. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постпред России при международной организации Василий Небензя.

По его словам, западное оружие, предназначенное для Украины, все чаще попадает на черный рынок, а затем – в руки преступников, в том числе террористов. Причем не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, а также в Африке. И это, считает дипломат, признают представители европейской полиции.

Небензя также заявил, что США и их союзники давят на другие страны для реэкспорта оружия Киеву. И Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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