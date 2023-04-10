10 апреля, 22:30Политика
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
106 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, прилетели в Подмосковье. Их доставили специальным самолетом. Теперь военным предстоит пройти лечение и реабилитацию в столице, бойцов примут клиники Минобороны.
Затем освобожденные смогут вернуться к своим родным. Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся в начале марта – тогда в страну вернулись 90 российских солдат. А в конце марта Киев передал Москве пятерых военнослужащих с тяжелыми ранениями.
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