Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

106 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, прилетели в Подмосковье. Их доставили специальным самолетом. Теперь военным предстоит пройти лечение и реабилитацию в столице, бойцов примут клиники Минобороны.

Затем освобожденные смогут вернуться к своим родным. Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся в начале марта – тогда в страну вернулись 90 российских солдат. А в конце марта Киев передал Москве пятерых военнослужащих с тяжелыми ранениями.

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