Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 21:15

Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Россия вернула 106 военных из украинского плена – Минобороны

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

В Минобороны заявили о возвращении 106 военных РФ из украинского плена

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Пушилин посетил Артемовск

Крупный склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в ЛНР

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Посол Украины в Великобритании рассказал о потерях ВСУ в зоне СВО

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине. Так, в Донецкой, Луганской республиках и Харьковской области были нейтрализованы три крупных склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, военнослужащие РФ поразили пункты управления украинской армии. Один из них располагался в Херсонской области, другой – в ДНР. Самые большие потери ВСУ по-прежнему несут на донецком направлении. Там за сутки украинская армия лишилась более 290 военных и 12 единиц военной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика