Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине. Так, в Донецкой, Луганской республиках и Харьковской области были нейтрализованы три крупных склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, военнослужащие РФ поразили пункты управления украинской армии. Один из них располагался в Херсонской области, другой – в ДНР. Самые большие потери ВСУ по-прежнему несут на донецком направлении. Там за сутки украинская армия лишилась более 290 военных и 12 единиц военной техники.

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