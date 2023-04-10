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10 апреля, 18:15

Политика

Россия вернула 106 военных из украинского плена – Минобороны

Россия вернула 106 военных из украинского плена – Минобороны

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

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Россия вернула 106 военных из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву.

В столице им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Затем военные смогут вернуться к своим родным.

В военном ведомстве отметили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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