10 апреля, 18:15Политика
Россия вернула 106 военных из украинского плена – Минобороны
Россия вернула 106 военных из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву.
В столице им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Затем военные смогут вернуться к своим родным.
В военном ведомстве отметили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.