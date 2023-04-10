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10 апреля, 17:15

Политика

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

В Минобороны заявили о возвращении 106 военных РФ из украинского плена

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 106 российских военнослужащих вернули на родину с подконтрольной Киеву территории. Их доставят в Москву, сообщили в Минобороны.

Все детские и спортивные площадки в Москве приведут в порядок в рамках сезонного благоустройства. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства.

Понедельник, 10 апреля, в Москве стал самым теплым днем с начала весны. Температура поднялась до 14,6 градуса, рассказали в Гидрометцентре.

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