Крупный склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в ЛНР

В ЛНР уничтожен крупный склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Ликвидированный склад находился в районе села Новолюбовка.

Кроме того, военнослужащие России поразили пункт управления украинской армии в Херсонской области. Также стало известно, что российские военные ликвидировали свыше 290 украинских солдат на донецком направлении.