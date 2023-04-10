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Политика

Крупный склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в ЛНР

Крупный склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в ЛНР

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В ЛНР уничтожен крупный склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Ликвидированный склад находился в районе села Новолюбовка.

Кроме того, военнослужащие России поразили пункт управления украинской армии в Херсонской области. Также стало известно, что российские военные ликвидировали свыше 290 украинских солдат на донецком направлении.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
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