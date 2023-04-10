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Политика

Российские военные уничтожили две группы диверсантов в ЛНР

Российские военные уничтожили две группы диверсантов в ЛНР

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Российская авиация и артиллерия нанесли удар по подразделениям ВСУ в окрестностях нескольких населенных пунктов Луганской Народной Республики. Кроме того, там уничтожены две группы диверсантов. Всего на данном участке за сутки уничтожены десятки боевиков и несколько единиц бронированной техники.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии поражены пункты дислокации украинской техники. Уничтожены две гаубицы и самоходная артиллерийская установка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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