Российская авиация и артиллерия нанесли удар по подразделениям ВСУ в окрестностях нескольких населенных пунктов Луганской Народной Республики. Кроме того, там уничтожены две группы диверсантов. Всего на данном участке за сутки уничтожены десятки боевиков и несколько единиц бронированной техники.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии поражены пункты дислокации украинской техники. Уничтожены две гаубицы и самоходная артиллерийская установка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.