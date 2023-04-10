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Политика

В Вашингтоне начали расследование по факту утечки военных документов

В Вашингтоне начали расследование по факту утечки военных документов

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В Вашингтоне начали расследование по факту утечки в социальные сети военных документов о засекреченных планах США и НАТО по поставкам на Украину оружия, снаряжения и наемников. По данным американских журналистов, в обнародованных файлах можно даже найти подробный план весеннего контрнаступления украинских военных.

По мнению некоторых политологов, ситуация напоминает разыгранный спектакль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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