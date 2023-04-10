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Политика

Российские военные уничтожили несколько логистических узлов ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожили несколько логистических узлов ВСУ в зоне СВО

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Расчеты российских систем залпового огня "Смерч" уничтожили несколько логистических узлов ВСУ, которые находились в тылу оборонительных рубежей противника. Точными выстрелами поражены склады боеприпасов, места скопления техники и живой силы противника, а также резервные подразделения.

Как прокомментировали российские военные, работа систем "Смерч" осуществляется по площадным целям. Это аэродромы, скопление пехоты, колонны легкобронированной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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