Эксперт оценил итоги первого тура президентской гонки во Франции

Во Франции прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 50% голосов лидирующую позицию в президентской гонке заняла Марин Ле Пен. Действующий глава Франции Эммануэль Макрон оказался на втором месте.

Итоги первого тура выборов нового президента Франции оценил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

