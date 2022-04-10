Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов во Франции с 27,5% голосов. На втором месте – действующий французский лидер Эммануэль Макрон. Он набрал 26,6%. Об этом сообщают в МВД Франции.

Избирательные участки закрылись в 21:00 по московскому времени. Теперь ведется подсчет голосов.

По данным СМИ, на участки не пришли 27% избирателей. Это 13 миллионов французов. В первом туре на пост президента претендовали 12 политиков. Второй тур намечен на 24 апреля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

