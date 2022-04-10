В Братиславе прошел митинг с требованием прекратить поставки оружия на Украину.

Ле Пен лидирует на президентских выборах во Франции, набирая 28,2% голосов, заявляет МВД Франции по итогам подсчета 40% голосов.

Украинские войска ударили ракетой "Точка-У" по поселку, погибла женщина, сообщают власти ЛНР.