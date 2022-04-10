Политолог оценил возможность поставок европейского оружия Украине

В ряде городов Европы прошли митинги против поставок оружия Украине. Акции протеста состоялись в Германии, Греции, Италии и Словакии.

Очередные санкционные запреты от Евросоюза и возможные поставки оружия Украине прокомментировал политолог Сергей Марков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.