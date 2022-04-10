В первом туре выборов президента Франции не участвовали около 27% избирателей

Около 13 миллионов французов не пришли на избирательные участки в ходе первого тура выборов президента Франции, который состоялся в 10 апреля. Об этом сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что это составляет примерно 27% от общего числа зарегистрированных избирателей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.