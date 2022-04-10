Турция и Австрия могут усилить сотрудничество в сфере поставок газа в Европу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Макрон и Ле Пен, по предварительным данным, выходят во второй тур выборов во Франции, сообщают СМИ.

Украинские войска обстреляли Новоайдар с применением комплекса "Точка-У", передает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.