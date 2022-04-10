Эксперт прокомментировал итоги первого тура президентских выборов во Франции

По данным экзитполов, действующий президент Франции набрал 28,5% голосов в первом туре выборов. У лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%

Итоги первого тура президентских выборов во Франции прокомментировал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.