Эксперт рассказал, смогут ли страны Европы обойтись без российских энергоносителей

В Европе планируют продлить сроки эксплуатации ядерных станций. Тем временем, Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.

Что это может значить? Смогут ли страны обходиться без российских энергоносителей? На эти и другие вопросы ответил директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.