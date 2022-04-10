Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, у РФ есть список тех, кого Москва считает нежелательными лицами. Это люди, отметившиеся в плохих делах против России. Вершинин уточнил, что его могут дополнить, если это потребуется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.