Встреча Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером запланирована на 11 апреля

Встреча Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером запланирована на понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом 9 апреля канцлер Австрии провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Приезд австрийского канцлера в Москву станет первым визитом в Россию с момента начала спецоперации на Украине. Это также будет первая личная встреча Путина и Нехаммера: ранее они даже не разговаривали по телефону.

Карл Нехаммер возглавил австрийское правительство в декабре прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.