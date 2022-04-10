Ле Пен обходит Макрона в первом туре выборов после подсчета 50% голосов

Марин Ле Пен обходит действующего президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре выборов после подсчета 50% голосов. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

По итогам подсчета половины голосов Ле Пен набрала 27,53%. Эммануэль Макрон при этом получил 26,67% голосов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.