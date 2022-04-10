Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют на президентских выборах во Франции. Оба кандидата набрали по 24% голосов. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на данные экзитполов.

Явка на выборах составила 65%, почти на 4,5 процентных пункта ниже, чем в 2017-м году.

Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. Всего участвуют 12 претендентов. Если никто не наберет абсолютного большинства в первом туре, будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.