Политолог прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Нехаммера

Кремль подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, которую планируют провести в Москве 11 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Визит Нехаммера в Россию также подтвердили в ведомстве федерального канцлера Австрии.

Предстоящие переговоры прокомментировал политолог, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.