Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Италии по поводу "российского газового шантажа".

Ранее Луиджи Ди Майо заявил, что Италия подпишет в Алжире важное соглашение относительно газа, которое позволит стране ответить на возможный российский шантаж.

"Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда", – отметила Захарова. – "Это не Россия шантажирует Европейский союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать – вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.